Desde la cama, Sol Pérez comparte una feliz noticia con sus fans

Sol Pérez es una de las figuras argentinas más inquieta, siempre está buscando adentrarse en nuevos desafíos. Inició su carrera en los medios como presentadora del estado del clima en TyC Sports y de a poco, a paso lento pero seguro, se fue abriendo camino en la televisión.

Sol Pérez

Así fue como logró ingresar a Canal 26 y estar al frente de uno de los noticieros de la señal. Además, brilló en la pista de ShowMatch en el Bailando por un sueño y, recientemente, se destacó con sus preparaciones culinarias en MasterChef Celebrity, el reality que conduce Marley en Telefe.

Si hay alguien que nunca frena y nunca deja de soñar por alcanzar nuevas metas es Sol Pérez. De eso no existen dudas y ahora, la joven de 27 años sorprendió en la red a sus fanáticos al contar un nuevo reto que tendrá en su carrera en los próximos días y que la tiene extasiada de felicidad.

"Hola a todos, ¿cómo están? Me estaba por ir a dormir pero no quería dejar de contarles lo feliz y lo contenta que estoy porque el canal me seleccionó para cubrir las elecciones este domingo", comenzó diciendo frente a la cámara desde su cama en Instagram.

Y agregó: "Asique voy a estar cuatro horas al aire a partir de las 20 horas. Horario central con todos ustedes. Estoy muy contenta y se los quería comunicar".