Sorprendente: el vegetal barato que protege tu corazón

Este vegetal cuida tu corazón mejor de lo que creías. Increíble lo que una taza de de este vegetal hace por tu salud.

La calabaza es barata, está en todos los mercados y casi nadie la toma en serio. Una taza de calabaza cocida tiene solo 49 calorías, casi nada de grasa, 2 gramos de proteínas y 3 gramos de fibra. "Tiene un extraordinario contenido de nutrientes", señala Amy Kimberlain, portavoz de la Academy of Nutrition and Dietetics. Pocos alimentos dan tanto por tan poco. Y su efecto directo sobre el corazón está respaldado por datos concretos.

calabaza También tiene potasio, un mineral que regula la presión arterial. Cuando la presión baja, el corazón trabaja con menos esfuerzo. Y un corazón que trabaja menos, dura más. El potasio de la calabaza actúa justo sobre ese mecanismo.

La fibra completa el trabajo. Tres gramos por taza reducen el colesterol LDL, el que obstruye las arterias. Menos colesterol malo en sangre equivale a menos riesgo de infarto. Sin rodeos, así funciona.

Hay un dato que pocos conocen: la vitamina C de la calabaza estimula la producción de colágeno. Eso fortalece las paredes de los vasos sanguíneos y mantiene la piel firme. El corazón y la piel ganan al mismo tiempo.