Sorprendente: el vegetal barato que protege tu corazón
Este vegetal cuida tu corazón mejor de lo que creías. Increíble lo que una taza de de este vegetal hace por tu salud.
La calabaza es barata, está en todos los mercados y casi nadie la toma en serio. Una taza de calabaza cocida tiene solo 49 calorías, casi nada de grasa, 2 gramos de proteínas y 3 gramos de fibra. "Tiene un extraordinario contenido de nutrientes", señala Amy Kimberlain, portavoz de la Academy of Nutrition and Dietetics. Pocos alimentos dan tanto por tan poco. Y su efecto directo sobre el corazón está respaldado por datos concretos.
Por qué protege tu corazón
Todo empieza por el betacaroteno. Es el pigmento que le da ese color naranja brillante. El organismo lo convierte en vitamina A, que reduce la inflamación y protege las arterias del daño oxidativo. Menos inflamación es menos riesgo cardiovascular. El beneficio es directo.
También tiene potasio, un mineral que regula la presión arterial. Cuando la presión baja, el corazón trabaja con menos esfuerzo. Y un corazón que trabaja menos, dura más. El potasio de la calabaza actúa justo sobre ese mecanismo.
La fibra completa el trabajo. Tres gramos por taza reducen el colesterol LDL, el que obstruye las arterias. Menos colesterol malo en sangre equivale a menos riesgo de infarto. Sin rodeos, así funciona.
Hay un dato que pocos conocen: la vitamina C de la calabaza estimula la producción de colágeno. Eso fortalece las paredes de los vasos sanguíneos y mantiene la piel firme. El corazón y la piel ganan al mismo tiempo.
Cómo comerla
El sistema inmunitario también sale ganando. La vitamina A activa las células de defensa del organismo. Un cuerpo con defensas fuertes resiste mejor cualquier daño cardiovascular y se recupera antes. Al horno, en sopa o al vapor, los beneficios son los mismos. No requiere preparación especial ni recetas complicadas. Solo hace falta empezar a comerla de una vez.