El video de Marc Anthony en un deplorable estado que preocupa a Jennifer Lopez y a sus fans

Marc Anthony, cantautor y actor puertorriqueño-estadounidense, ha preocupado a sus millones de fans debido a su apariencia deplorable. El cantante, cuyos temas van desde la salsa, pasando por el bolero, la balada y el pop, comenzó su carrera discográfica en el género hip hop con el dúo “Little Louie & Marc Anthony”, llegando al N.º 1 de las listas estadounidenses en 1991.

El cantante, quien comparte dos hijos con Jennifer Lopez, ha asustado a sus fans a causa de su extrema delgadez. Si bien es sabido que Marc es de contextura física delgada, esta vez el puertorriqueño podría haberse pasado con su dieta ya que sus fans afirman que se encuentra en un estado de desnutrición.

Todo se debe a que Marc Anthony lanzó su nuevo sencillo “Pa’ ella voy”, en el cual se lo podía ver en un preocupante estado físico que causó el temor de sus fans. Luego de que el ex de Jennifer Lopez compartiera algunas imágenes y videos en sus redes sociales publicitando su nuevo hit, millones de cibernautas comenzaron a hablar de su extrema delgadez en las fotos.

A causa de ello los cibernautas decidieron expresarse sobre el estado físico de Marc en las redes sociales como Twitter con comentarios tales como: “Ese señor está cada vez más flaco”, “Ahora sí se pasó, ya es puro hueso”, “Dios mío este hombre se ve muy mal parece que está en drogas” y “No luce bien, necesita un plato de arroz con frijoles y un buen bistec”.

Imagen: Claus plus

No obstante el ex de Jennifer Lopez aún no se ha pronunciado sobe los comentarios acerca de su delgadez física o de su posible desnutrición. Anthony parece estar muy concentrado en promocionar su nueva canción “Pa’ ella voy”, la cual ya acumula más de 2 millones de reproducciones en YouTube en menos de una semana. El sencillo de Marc es una salsa moderna que ha encantado a fans de todas las edades, quienes han dejado comentarios tales como “Increíble!!! De niña recuerdo a mi mamá escuchando a Marc Anthony y hoy en día seré madre y aún estaré escuchándote! como una cadena!!!” y “Un toque clásico, pero actualizado, esta gente sabe hacer música”.