En tres simples pasos, cómo limpiar correctamente sillones y muebles de cuero

Los sillones de cuero son muy elegidos por las familias para decorar la casa y contar con un lugar cómodo donde relajarse. Si bien se conservan muy bien con el tiempo, es necesario sostener un cuidado general para mantenerlo en buen estado. En esto, es importante limpiar su superficie de la manera correcta. Aprende cómo hacerlo efectivamente.

Existen diversos elementos en el hogar cuyos materiales nos generan dudas respecto de cómo limpiarlos de manera adecuada. Es el caso de los cuadros decorativos, las alfombras o los sillones de cuero. Para estos últimos puedes seguir un sencillo procedimiento de tres pasos.

Los sillones de cuero decoran el hogar

Fuente: Pexels

Ten en cuenta que limpiar estos sillones no es algo complejo. Menos aún si se le añade que no es necesario realizarlo a diario. De hecho, puedes asearlos una vez a la semana o cada 15 días, dependiendo de la zona en que te encuentres y la suciedad que se acumule en estos elementos.

El primer paso para dejar tus sillones impecables consiste en quitar el polvo de la superficie. Para esto, es posible pasar la aspiradora, un plumero o un cepillo de manera de sacar la suciedad de todos los rincones. En tal sentido, asegúrate de que la máquina llegue a las hendiduras y costuras del cuero, para poder extraer cualquier partícula que haya quedado allí.

No frotes las manchas, puesto que podría dañar el cuero

Fuente: Pexels

A continuación, quita las manchas más profundas. En el caso de que el sillón tenga alguna marca producida por algún líquido, se recomienda no frotar, dado que esta provocaría no solo el desgaste del sofá, sino también que se profundice el efecto indeseado. Si este es el caso, apoya un paño seco y limpio de manera que pueda absorber el líquido. Si este no es el caso, solo pasa un trapo húmedo sobre el cuero

Finalmente, se sugiere aplicar un acondicionador para cueros. Este producto viene muy bien para los sillones, puesto que permitirán alargar su vida útil. Asimismo, pruébalo en alguna parte poco visible para evitar inconvenientes.