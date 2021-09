Bellísima: Chiquis Rivera modela sus curvas en un precioso jumpsuit verde

Desde que Jenni Rivera falleció en 2012, los conflictos no han cesado en el interior de su familia: la gran fortuna que la artista estadounidense dejó, generó una fuerte confrontación en el clan. En más de una ocasión, sus hijos han dejado en evidencia la tensión que hay existe entre ellos por la herencia.

Rosa Rivera, la madre de la productora, posee un canal de cocina y, varias veces, aprovechó el espacio para hablar sobre los conflictos de los Rivera. Ahora, en uno de sus últimos videos, Doña Rosa contó una difícil situación por la que atravesó su nieta, Chiquis Rivera.

"Chiquis me dijo ‘El me pegaba, abuela’, yo dije ¡Cómo! ‘Cuando andaba así mal, una vez me agarró y me dio una cachetada, pero no me dejé y yo también le di", reveló la mujer.

Y sumó: "Esos problemas ya tan así, que se peleen, que se peguen, no. Puedes aguantarle a un hombre... hambres, puedes aguantarle pobreza, pero golpes no. Por eso yo creo que no aguantó la violencia, porque lo vio en su casa, entonces ya saben que no se deben aguantar, Jenni nunca aguantó".

Si bien no especificó de qué hombre estaba hablando, todas las miradas estuvieron puestas en Lorenzo Méndez, a quien la cantante le pidió el divorcio casi un año atrás.

Chiquis Rivera

Al momento, la intérprete de 'Completamente' no salió a decir nada sobre los dichos de su abuela. En sus redes, se muestra muy activa y en su última publicación de Instagram enamoró a más de uno. La música de 36 años, desde Miami, modeló sus curvas, en un precioso jumpsuit verde y redactó: "Sonrío, no porque no tenga preocupaciones, si no porque se que Dios me tiene aquí por una muy buena razón… y que El se encargara de que todo salga bien".

Los elogios no demoraron en aparecer. "Hermosa", "Guapísima", "Amé el outfit", "Qué bella reina" y "Bonita" son algunos de los mensajes que se pueden leer.