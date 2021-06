Chiquis Rivera presume su preciosa figura en un ajustado vestido rosa

Desde hace tiempo, Chiquis Rivera se encuentra en boca de todos debido a la repartición de bienes que dejó su madre Jenni Rivera. Fue su hermano, Johnny López, quien rompió el silencio y habló sobre la tensión que hay en su familia por la herencia. En busca de calmar las aguas, en una reciente entrevista, la cantante expresó que "apoya a su familia y que los quiere mucho".

En medio de todo este revuelo, Chiquis cumplió años y lo celebró a lo grande. A través de su cuenta de Instagram, compartió una serie de postales del festejo que no pasaron desapercibidas para ninguno de sus cerca de tres millones de personas.

Chiquis Rivera celebra sus 36 años de la mejor manera

"Hoy celebro la vida, el amor, la paz y el futuro. Le doy gracias a Dios y a mi madre por traerme al mundo, y por haberme dado la oportunidad de amar y ser amada. Hoy me siento feliz, plena, renovada... y llena de fortaleza", redactó la intérprete de 'Soy tu Paloma Negra'.

Y para finalizar, agregó: "God is good all the time, all the time God is good. Thank you all for the birthday wishes! (Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno. ¡Gracias a todos por los deseos de cumpleaños!)".

En las postales presumió de su preciosa figura en un ajustado vestido rosa que combinó con unos zapatos del mismo color y con la increíble ambientación de fondo. La artista cumplió 36 años y sin lugar a dudas, se encuentra en su mejor momento.