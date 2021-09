Desde la pileta y sin maquillaje, Guillermina Valdés se roba todas las miradas en la red

Desde hace semanas, Guillermina Valdés se destaca con sus devoluciones en el jurado de La Academia. Si bien en un primer momento, la modelo ingresó al certamen por un período breve de tiempo, su gran desempeño frente a las cámaras de eltrece hizo que la producción quisiera que estuviera fija en ShowMatch.

En la última emisión del programa que conduce Marcelo Tinelli, ella no estuvo presente y fue reemplazada por Lourdes Sanchez. ¿El motivo? Tenía una producción de fotos a la que no podía faltar.

Guillermina Valdés

"Piquín los viernes tiene gira así que vuelve Fede Bal. Yo voy a estar también, así que me reencuentro con Carmencito. La que no va a estar esta noche es nuestra querida primera dama, Guillermina Valdés, tenía un compromiso, una campaña de una marca", anunció De Brito horas antes de que saliera el ciclo al aire.

Ahora, en su cuenta de Instagram, la ex de Sebastián Ortega, compartió una postal junto a Dante, el primogénito que tuvieron producto de su amor. "Mi hijo mayor me lleva dos cabezas", redactó la empresaria en la instantánea en la que se los ve a ambos sumergidos en el agua y en la que no lució ni una gota de maquillaje.

La publicación se llenó de inmediato de mensajes. "Guille se te extrañó en ShowMatch ayer... Enserio haces mucha falta", "Sos la más linda del jurado. Muy fina y delicada", "Bellos", "Sos una diosa", "¡Hermosa Guille! Humilde, ubicada, respetuosa, transmitís mucha paz" y "Tu hijo tiene una facha bárbara. Va a romper corazones como la madre", son algunos de los que se alcanzan a leer.