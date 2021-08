La pareja más tierna: Camila Cabello deja un amoroso mensaje de cumpleaños a su novio Shawn Mendes

Karla Camila Cabello Estrabao, más conocida simplemente como Camila Cabello es una cantautora y actriz cubana-estadounidense. Conocida por haber formado parte del grupo femenino Fifth Harmony, banda con la que Cabello y sus compañeras lanzaron un EP y dos álbumes de estudio. En 2016 se anunció su salida del grupo.

Como solista Cabello lanzó en 2015, un dueto con el cantante canadiense Shawn Mendes titulado “I Know What You Did Last Summer”. La canción alcanzó el número veinte en los Estados Unidos y el número dieciocho en Canadá.

En 2017, lanzó el sencillo titulado “Havana”, siendo esta la canción principal de su álbum debut "Camila". El mismo logró posicionarse en el primer puesto del Billboard Hot 100 en Estados Unidos, y en varios países, incluyendo Canadá, Australia y el Reino Unido.

Shawn Peter Raul Mendes, más conocido como Shawn Mendes, es un cantante, compositor y modelo canadiense. Nacido el 8 de agosto de 1998 en Pickering al este de Toronto en Canadá. Su padre es portugués, proviene del Algarve, mientras que su madre es inglesa. Tiene una hermana menor llamada Aaliyah, quien también canta. Mendes creció en Pickering, Ontario, Canadá.

El 8 de agosto suele ser una fecha muy especial para Shawn Mendez, pero este año es mucho más significativo ya que recibió un saludo muy especial de su prometida Camila Cabello. En un dulce mensaje dejado en redes ella agradece y declara todo su amor a Shawn.

La joven cantante posteó unas fotos en Instagram de ella y su novio y en el pie de foto dice: “Feliz cumpleaños mi amor. Thankful for your existence everyday”. - "Feliz cumpleaños mi amor. Agradecida cada día por tu existencia” .La pareja está unida desde el 2019, este año festejan especialmente ya que Camila Cabello organizó una fiesta con sus amigos más íntimos.

Imagen: Instagram Camila Cabello

Por su parte Shawn Mendes compartió en su cuenta de Instagram: "¡Un verdadero amor de cumpleaños! Muchas gracias", escribió en la leyenda agradeciendo a su enamorada, antes de adelantar su nuevo sencillo. "¡Me siento extremadamente agradecido por todas las personas en mi vida hoy! También SUMMER OF LOVE NEXT WEEEEEK". Para que puedas ver te dejamos el video publicado por Shawn Mendes en su fiesta de cumpleaños.