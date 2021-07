Tini Stoessel y María Becerra deslumbraron las redes con una increíble sesión de fotos

Tini Stoessel y María Becerra se encuentran juntas en la ciudad Miami palpitando la entrega de los Premios Juventud 2021. Ambas cantantes se reunieron a cenar con Becky G, Sofia Reyes y Anitta.

Por otra parte, los rumores de romance entre Tini y el jugador de la Selección Argentina y Lazio de Italia, Joaquín “Tucu” Correa. A los intercambios de likes en las redes sociales se suma la coincidencia de que el futbolista viajó a Miami, a descansar por sus vacaciones y podría encontrarse finalmente con la intérprete de “Suelta el pelo”.

En las últimas horas, Tini Stoessel compartió cuatro fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la joven latina desplegando toda su belleza ante la cámara junto a su amiga y colega María Becerra. La ex estrella de Disney lució un look total white y una que complementó con su cabello suelto y un delicado make up. En tanto que la oriunda de Quilmes vistió una musculosa drappeada celeste y un pantalón gris.

Fuente: Instagram Tini Stoessel

“Con mi lady preferida?? @mariabecerra te extrañaba” fue el sencillo y corto texto que eligió Stoessel para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Tini Stoessel

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principales protagonistas a Tini y María Becerra se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 765 mil corazones. Además, el posteo de las dos jóvenes artistas recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles fans.