Sol Pérez compartió el pronóstico y subió la térmica con su ajustado vestido

El paso de Sol Pérez por MasterChef Celebrity sorprendió a miles y miles de personas. Sus grandes destrezas culinarias dieron mucho de qué hablar. Hoy, a varias semanas de la finalización del reality de cocina que consagró ganador a Gastón Dalmau, siguen saliendo a la luz internas del ciclo.

En una reciente entrevista, la conductora de Canal 26 contó que si bien durante las grabaciones de la competencia compartía mucho tiempo con sus compañeros, en la actualidad no están en contacto muy seguido. "No hablan mucho en el chat", reconoció.

"Yo estoy en dos porque había uno paralelo de mujeres solas. Chat de minitas, no sé yo no lo armé", señaló haciendo referencia a los grupos de la app de mensajería instantánea más popular. "Detesto Whatsapp o sea que no armé yo el grupo claramente", agregó.

Y manifestó: "Se armó porque se iba a hacer una salida de nosotras solas, dejamos a los hombres de lado".

Sol Pérez, la chica del clima

Pocos días atrás, Pérez retornó a la conducción y cada vez que sale al aire, llama la atención de los televidentes no sólo con la información que tiene para dar, sino también con los impactantes looks que elige. En su última publicación de Instagram, la modelo compartió dos instantáneas brindando el pronóstico del clima con un vestido rojo ajustado que nadie pasó por alto.

Sol Pérez levanta la térmica con su precioso y ajustado vestido rojo

"¿Cómo va estar el tiempo este finde?", redactó junto a las postales que, en pocos minutos, se llenaron de 'me gusta' y halagos.