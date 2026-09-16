Limpieza: lava tus paredes con esta mezcla natural

El truco casero con vinagre para dejar tus paredes como nuevas sin gastar de más. Elimina las manchas de tus paredes.

Lavar las paredes sin arruinar la pintura es totalmente posible. Muchas veces nos enfocamos en limpiar el suelo y a ellas las dejamos en el olvido. La suciedad y el polvo se acumulan a diario sin que te des cuenta.

La mezcla casera que deja tus paredes impecables Seguro notas marcas de manos o manchas oscuras cuando les da la luz. Para eso existe una solución casera muy fácil de preparar.

Para lograrlo solo necesitas mezclar agua caliente con dos tazas de vinagre blanco. Agrega además unas cuantas gotas de aceite esencial de limón para neutralizar el aroma del vinagre. Esta combinación disuelve la grasa y elimina las bacterias acumuladas sin maltratar la superficie.

Antes de aplicar la mezcla pasa un paño seco para retirar todo el polvo acumulado. Este paso evita que crees una pasta de lodo al momento de frotar con el líquido. Hazlo siempre desde arriba hacia abajo para seguir la caída natural de la suciedad.