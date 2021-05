Los fanáticos de Beyoncé y Jay Z se vuelven locos al ver esta foto familiar

Beyoncé Giselle Knowles-Carter conocida simplemente como Beyoncé, es una cantante, compositora, actriz, modelo, diseñadora de moda, filántropa y empresaria estadounidense. En su ciudad natal, Houston, se presentó en diversos concursos de canto y baile cuando era niña y saltó a la fama a finales de los años 1990 como vocalista principal del grupo femenino de R&B, Destiny's Child. Dirigido por su padre, Mathew Knowles.

Shawn Corey Carter, más conocido por su nombre artístico Jay Z, es un rapero, productor, empresario y, ocasionalmente actor estadounidense. Es uno de los artistas de hip-hop más exitosos económicamente en Estados Unidos y mundialmente, y posee un patrimonio neto de más de 1000 millones de dólares.

Beyoncé y Jay Z son los padres de: Blue Ivy de nueve años de edad, y los gemelos Rumi Carter, y Sir Carter de cuatro años de edad, ambos se ven muy orgullosos mientras posaban con sus tres hijos en Instagram, están encantados de mostrarse en una hermosa foto familiar, tomada por el estilista de Beyoncé.

En ella aparece Beyoncé luciendo un atuendo negro, muy elegante con gafas de sol y unos bellos tacones. Jay Z luce una sonrisa radiante, orgulloso de sus hijos, posando con una chaqueta, un top, Jeans y zapatillas blancas.

Los fanáticos de la pareja se sorprendieron al ver tan alta a Blue casi tan alta como su madre, ya que llega a la altura de sus hombros y eso que no tiene tacones, solo luce unas hermosas botas bajas.

Los gemelos Rumi y Sir, que cumplirán cuatro años el próximo mes, lucían muy distinguidos con sus propios atuendos elegantes e informales. Se los ve también bellos y saludables junto a toda la familia.

Imagen: Instagram

La foto fue compartida en la cuenta de Instagram de "The Shade Room" y muy pronto tuvo cientos de miles de likes. Los fanáticos estaban deseosos de ver una foto familiar ya que Beyoncé y Jay Z no comparten mucho su vida privada en las redes. Muchos no podían creer lo rápido que están creciendo los más pequeños de la familia.