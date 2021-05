El mayor enemigo de Alex Rodríguez demostró su interés por Jennifer Lopez

Jennifer López es una artista multifunción ya que se desempeña como actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa y perfumista estadounidense. Además de ello Lopez ha vendido más de 80 millones de discos en el mundo, lo que la convierte en una de las artistas con mayores ventas discográficas de la historia, ​ y acumula un total de 3,5 billones de dólares en taquilla mundial con todas sus películas. ¿Habrán sido todas estas cualidades las que atrajeron la atención del mayor enemigo de Alex Rodríguez?

Recordemos que recientemente Alex Rodríguez y Lopez acabaron su relación generando un gran revuelo en los medios. Quizás es la oportunidad de que el gran contrincante de Alex haga su aparición y de hecho así fue.

Si bien en el último tiempo, a causa de su relación con Rodríguez, Jennifer Lopez había simpatizado más con el equipo de los “Yankees”, tal parece que tiene un mayor admirador y este sería el plantel del equipo rival: los “Red Sox de Boston” (Medias Rojas), quienes mostraron su amor por la artista. Además de ello, el equipo que se rumorea es el favorito de Ben Affleck, enseñó su interés por Jennifer en un nuevo video de TikTok. En dicho video puede verse a la cantante en un juego de los “Red Sox” o “Medias Rojas” del año 2019 al que asistió con su ex prometido Alex Rodríguez.

Lo interesante del video fue la descripción o comentario del subtitulo que decía "Te extraño, @J-Lo #redsox #neverforgetyou #jlo #fenway", en una clara provocación a Rodríguez. En la grabación se podía apreciar a Lopez jugando con la mascota del equipo llamada “Wally el Monstruo Verde”. Por otra parte, luego de la separación entre Jennifer y Alex, la cantante interpretó el himno de los “Medias Rojas” llamado "Sweet Caroline" en "Vax Live: The Concert to Reunite the World" de Global Citizen, como tributo a su madre.

Increíblemente, luego de la actuación de Lopez, Ben Affleck se apareció en el concierto. Esto aumentado aún más los rumores de la posible reconciliación entre Ben y Jennifer quienes se comprometieron en 2002 y se separaron dos años después. No obstante la separación de la artista y Rodríguez es muy reciente como para reavivar sus viejos sentimientos por su ex pareja Ben Affleck. Sobe su separación Alex Rodríguez y Jennifer Lopez comentaron: "Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de ambos" añadieron.