Luis Miguel: todas las pruebas que aseguran que su madre vive en Argentina

Para Luis Miguel la desaparición de su madre, después de ser vista por última vez en agosto de 1986 sigue siendo un interrogante. Las teorías de la desaparición forzada de Marcela Basteri, Madre del Sol de México cobran un nuevo rumbo.

Marcela Basteri Madre de Luis Miguel fue vista por última vez en un aeropuerto italiano a mediados de Agosto de 1986, desde entonces salvo por unos llamados que hizo a sus familiares, nada se supo de ella. El pedido reciente de una prima argentina de Marcela reavivó el suspenso sobre su desapación forzada, alrededor de una historia que sigue sin resolverse.

Después de las declaraciones de Miguel Aldana ex director de Interpol México, quien asegura que Luis Miguel conoce el sitio donde se encuentra su madre Marcela Basteri. En principio y tal como se mostró en la serie emitida por una cadena internacional de entretenimientos, la desaparición de Basteri estuvo relacionada con el ahora fallecido padre de Luis Muguel: Luis Gallego Rey.

Según el ex director de interpol México, Marcela Basteri rehizo su vida, estaría viva en Argentina y tendrá dos hijos. Miguel Aldana dijo: “Yo siento que ella está feliz. Pienso que Luis Miguel tiene comunicación con ella, y que están respetando la intimidad de los dos”. y agregó “Se peleó con Luisito Rey. Desapareció porque se había enojado con él. Se fue a Argentina”

Este misterio del que no sabemos si algún día se conocerá la verdad, tiene otro capítulo, una prima que vive en Italia y según el periodista Javier León Herrera en su libro "Luis Miguel: La Historia" (Aguilar, 2018), Marcela no aguantó más los malos tratos de Luis Rey. Desesperada y asustada, por la promiscuidad cada vez más intensa de su pareja resolvió abandonarlo todo".

La familia por parte de su madre en especial Adua Basteri una vez que Marcela llegó a Italia se preocupó por el estado físico y mental en que se encontraba, confesó por aquel entonces: “Saltaba a la vista que algo grave había pasado, y a nadie le costó mucho adivinar que tenía mucho que ver con su mala relación sentimental que mantenía con Luis Gallego Rey. Llegó demacrada, con los ojos hinchados de tanto llorar y con una delgadez de talante anoréxico”.

Por otro lado Luis Ventura conocido periodista argentino asegura: “Hace 23 años que empecé con este tema” y agregó . “Vamos a hablar en serio: la serie de Luis Miguel es la historia de la madre de Luis Miguel, no la historia de Luis Miguel” y fue por mas diciciendo; “Ante todo, la gente no me avaló a mí como periodista y como comunicador. Avaló los testimonios que nosotros logramos periodísticamente. Avaló un ex agente de Interpol, Miguel Aldana, que manejó la dirección de búsqueda de personas, y dijo que cinco años después de haber muerto, Marcela Basteri lo llamó por teléfono diciéndole que había formado otra familia, que tenía dos hijos más y que Luis Miguel estaba al tanto de esto".

Ante la pregunta del periodista de teleshow: “¿Honorina Montes, la mujer que está internada en el hospital Moyano de Buenos Aires, Argentina, es en realidad su madre (de Luis Miguel)?”