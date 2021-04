Sincronización perfecta: el TikTok de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja que no podrás imitar

Kimberly Loaiza compartió varias fotografías y videos desde las playas de Acapulco junto a su familia. La famosa youtuber mexicana de 23 años no dudo en presumir su figura a tan solo dos meses de haber dado a luz a su hijo Juan de Dios apodado cariñosamente como “Mini J”.

Kimberly compartió hace unos días con sus millones de seguidores en la las redes sociales como fue la reacción de su primogénita Kima al conocer a su nuevo hermanito. “Yo sé que en el video del nacimiento del Mini J, le hicimos una videollamada -a Kima-. Pero no se compara con la reacción que hizo cuando lo tuvo de frente por primera vez. De verdad, no se compara, es que no saben” indicó la también cantante.

“Hizo unas cosas que me dieron miedo, ¡me dieron miedo, linduras!, la verdad (...) Le arrancó la cabeza a un mono” afirmó Loaiza, refiriéndose a la tenebrosa reacción de Kima ante la llegada de su hermano y su madre del hospital.

Esta semana, Kimberly Loaiza compartió un divertido video en su cuenta oficial de TikTok que conquistaron a gran parte de sus millones de followers. En el mismo se puede ver a la “Lindura Mayor” en el living de su hogar junto a su esposo Juan de Dios Pantoja bailando al ritmo de la canción “Lento” de Julieta Venegas.

Fuente: Instagram Kimberly Loaiza

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a Kimberly y a Juan de Dios Pantoja se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 1.7 millones de corazones. Además, la blonda recibió cientos de mensajes halago por la buena sincronización de la coreografía.