Harry Styles y Kendall Jenner: romance confirmado

La familia Kardashian Jenner sin dudas es una de las más mediáticas y escandalosas de la actualidad. Esto se debe a que los integrantes de la familia suelen divulgar públicamente sus informaciones privadas en el reality show “Keeping Up with the Kardashians” del cual son las estrellas principales. Sin embargo esta vez fue el programa de Ellen DeGeneres el elegido para revelar secretos ocultos de una integrante de la familia, estamos hablando de Kendall Jenner.

Kris Jenner, personalidad de los medios, al igual que el resto de su familia, saltó a la fama protagonizando la serie de telerrealidad “Keeping Up with the Kardashians” en la cual también participaban sus hijos: Kourtney, Kim, Khloé, Robert, Kendall y Kylie. Al parecer los chismes nunca son suficientes ya que en cualquier momento puede salir al público un antiguo secreto, o en el caso de Kris, ella misma sacarlo a la luz en un programa de televisión con un altísimo rating. La celebridad confesó uno de los programas más vistos en la televisión estadounidense que una de sus hijas habría tenido una relación con Harry Styles.

Esta vez fue el turno de Kendall Jenner, una de las hijas menores de Kris, de ser el oro de las cámaras. Esto se debe a que en su última aparición en el programa "The Ellen DeGeneres Show", Kris Jenner confirmó que su hija Kendall habría tenido una relación con un chico de una banda de chicos. El joven en cuestión sería Harry Styles , cantante británico miembro de la ex banda musical “One Directión”.

Si bien la relación amorosa entre Harry y Kendall era sabido, este nunca antes había sido confirmado ya que se creía que había sido un simple romance. Esta es la primera vez que alguien del entorno de las celebridades habla sobre el tema y afirma lo sucedido. Cuando a Kris se le preguntó si alguna de sus hijas había salido con un chico de una banda ella respondió afirmativamente; luego se le preguntó si la que lo había hecho era Kendall la celebridad lo confirmó.

Imagen: La Verdad

Segú Kris Jenner, hasta donde ella sabe, Kendall es la única de sus hijas la cual ha salido con un miembro de una banda; además al respecto añadió que “sus otras hijas han salido con raperos”. Esto refiere a la relación de Kylie Jenner con Travis Scott y Tyga; y al ex matrimonio de Kim Kardashian con Kanye West .Por otro lado, ni Harry Styles ni Kendall Jenner confirmaron su relación en su momento, tal vez debido a lo pasajera que esta fue. Sin embargo al parecer son amigos y terminaron de buena manera ya que cuando se han encontrado en eventos posteriores, ambos se saludan amablemente.