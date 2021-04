Estrepitoso: la reacción de Sophie Turner a la canción que Tayor Swift le dedica a su esposo

Taylor Swift es una de las cantantes y compositoras jóvenes más exitosas del momento. Si bien, ella comenzó su carrera en la escena con la música country, realmente saltó a la fama y se hizo de un nombre con su segundo álbum de estudio, "Fearless" en 2008, un disco de pop country. Por otro lado, su composición narrativa a menudo se inspira en su vida personal, especialmente en sus experiencias amorosas, esto ha conseguido que la artista reciba grandes elogios de la crítica y la cobertura de los medios de comunicación.

Taylor poco a poco fue mudándose del estilo country al estilo pop logrando trasladarse oficialmente al pop con su quinto álbum de estudio “1989” logrando ser este uno de los más vendidos de la artista. Con ventas de más de 200 millones de discos en todo el mundo, Swift recientemente se ha convertido en la artista musical más vendida del mundo al superar a Justin Bieber. Sin embrago, no podemos negar que su gran fama se debe también a las letras de sus canciones en las cuales narra historias de ex amores tal como lo hizo con Joe Jonas.

Joe Jonas, en conjunto con sus hermanos, conforma la banda llamada “Jonas Brothers". Joe es un cantante pop el cual dio su gran salto a la fama en el año 2009 al participar de su propia serie de televisión la cual se titulaba igual que su banda y fue producida por Disney Channel. Por otro lao, la relación de Taylor Swift con Joe comenzó en el año 2008 cuando la cantante tenía solo 18 años de edad. No obstante, como es común en la vida de Swift, esta relación no perduró pero sí nos dejó grandes hits musicales.

Entre las canciones que Taylor escribió sobre la ruptura amorosa con el hermano Jonas se encuentran: 'Forever & Always', ' Last Kiss’ y ' Better Than Revenge'. En ellas cuenta la historia de aquel chico que la dejó mediante una llamada telefónica de tan solo 25 segundos. Si bien esto hecho ocurrió hace ya más de una década, recientemente Taylor lazó un nuevo álbum musical llamado “Fearless” el cual incluye algunas canciones inéditas las cuales ella habría escrito hace ya muchos años. En el nuevo álbum se pueden apreciar grandes obras musicales, sin embargo una de ellas titulada “Mr Perfectly Fine”, habrá sido escrita en el año 2008 y estaría dedicada a Joe también. El sencillo de Taylor trata de una ex pareja sentimental que traicionó su confianza al desconectarse de su relación y abandonarla.

Imagen Trendencias

Para gran sorpresa de todos la actual esposa de Joe, Sophie Turner, compartió una historia en su Instagram mostrando que ha estado escuchando la canción de Swift añadiendo el comentario de “Es un temazo”. Increíblemente, luego de ello, Taylor reposteó esa misma historia con su propio mensaje el cual decía “Por siempre doblaré la rodilla a la reina del norte”; esto hace referencia al personaje que interpreta Sophie en la saga televisiva “Game of Thrones”.Todo esto desató una serie de comentarios en Twitter tales como “Sophie Turner disfrutando de la música de Taylor Swift mientras ella destruye a Joe Jonas en su totalidad” y “Sophie Turner es una swiftie primero y la esposa de Joe Jonas segundo”.