El tristísimo momento que atraviesa una querida actriz de 'El señor de los cielos'

El señor de los cielos es, sin dudas, una de las producciones televisivas más exitosa del último tiempo. La tira de Telemundo y Canal Caracol contó, a lo largo de sus siete temporadas, con un gran elenco. Relata las aventuras y delitos que cometió el mexicano Amado Carrillo, a quien se lo llamó Aurelio Casillas en la ficción. Rafael Amaya fue quien se puso en la piel de este personaje y brilló delante de las cámaras.

Estela Calderón junto a sus gemelas

También hubo otros artistas que, aunque sus papeles era menores, sobresalieron y se ganaron el corazón de la audiencia. Tal fue el caso de Estela Calderón, quien le dio vida a Lucía Salas. Ahora, la querida actriz se encuentra atravesando un tristísimo momento y subió una dolorosa publicación a su cuenta de Instagram para hacer catarsis.

En febrero, la actriz mexicana se convirtió en mamá de gemelas, Emilia y Alana. En la red, solía compartir postales de ambas hasta que, en un momento, solamente empezó a subir fotografías con una de ellas. Por varias semanas, los admiradores de la artista se preguntaban qué había ocurrido hasta que se supo que la pequeña había fallecido.

Alana, la hija de Estela Calderón

"ALANA, que tu nombre se diga infinidad de veces. Que el mundo conozca de ti, compartiéndote a través de mi. Porque un alma como la tuya sería una pena y un error no compartirla con el mundo. Porque sé que parte de tu propósito al pasar por este plano, fue enseñarnos y Revolucionarnos de una u otra manera a todos los que tocaste en tu camino", comenzó diciendo junto a una postal de la bebé de siete meses.

Y continuó: "Aunque sigo y seguiré en el proceso, tú me haz guiado y mostrado como no quedarme en el dolor de tu ausencia y de todo lo vivido. He aprendido a no verme como una víctima, si no como un agente de cambio. He aprendido que buscar la felicidad, a pesar de la tempestad, es una decisión. Que la sanación no es lineal y eso está bien. Y cómo ya lo he dicho, sobre todo he aprendido de amor. De el tan famoso y escuchado 'amor incondicional' tu mayor regalo".

"ALANA, gracias por escogerme porque yo sin duda, te escogería una y mil veces", concluyó.