Alejandro Sanz vuelve a sus raíces en Madrid y saca su nuevo material titulado simplemente “Sanz”

El próximo viernes es un día muy especial para Alejandro Sanz, ya que es la fecha que ha elegido para lanzar su nuevo material. Este trabajo lleva por título su apellido, cosa que lo ha hecho volver a sus orígenes y a su esencia, su querida España.

Este acontecimiento ha hecho que Alejandro Sanz decidiera presentarlo primero en su barrio natal de Madrid, Moratalaz. En este lugar vivía cuando en 1991 presentó “Viviendo de Prisa”, sin soñar todo lo que vendría después en su vida e historia musical.

Hace dos años Alejandro Sanz decidió dejar Miami, lugar donde vivía y volver a su país natal, España, y a su querido Madrid, este regreso a casa ha marcado el nuevo trabajo que está cargado de nostalgia y buenos recuerdos. Este nuevo álbum es el número 19 del cantante, es por ello que ha dicho: “ Todo lo que he vivido me ha servido para hacer este disco, que es básicamente para mí”, ha expresado Sanz.

Alejandro Sanz, un día se cansó del encierro por la pandemia, dejó el patinaje artístico, la cocina asiática, todas las cosas que probó hacer durante ese tiempo y tomó su guitarra. A partir de entonces se puso a componer y salió este nuevo disco que presentará el 10 de diciembre.

Hay solo dos canciones que Alejandro Sanz no ha compuesto; una de Manuel Alejandro, se llama “Y ya te quería”, y la otra es una estrofa que recuperó de Paco de Lucía que lleva por título “La Rosa”. Todo lo demás que presenta el álbum, en palabras del cantante: “Tiene mucho de aquí, de casa, de España”.

Es por ello que Alejandro Sanz ha declarado: “España es el secreto mejor guardado, se vive como en ningún sitio. Nos quejamos mucho, hay gente que pasa calamidades, pero la calidad de vida es muy buena y los servicios que se dan son, en general, muy buenos: la sanidad, la educación, los subsidios… Sé que hay quien no está de acuerdo, pero me gustaría que vivieran fuera un tiempo. Aquí se ayuda a la gente. Ese espíritu a veces catastrofista de los españoles me lo haría mirar”.

Imagen: Instagram Alejandro Sanz

Este nuevo trabajo de Alejandro Sanz, se trata de una muestra inédita de elementos y contenidos que acercan al visitante al mundo creativo del artista, ayudándole a entender el contexto en el que fue concebido "Sanz", su nuevo trabajo.