6 formas de usar el bicarbonato en la limpieza que te sorprenderán

No solo el vinagre se ha convertido en el producto estrella de la limpieza. El bicarbonato de sodio también es un producto natural muy eficiente que tiene múltiples usos y te facilitará la limpieza de tu casa. Conoce todas las formas en las que lo puedes usar.

6 usos del bicarbonato

1. Destapa cañerías

El bicarbonato tiene una gran capacidad para desprender la grasa, por eso es ideal para la limpieza de cañerías. No solo le estarás diciendo adiós a la suciedad estancada, también estarás neutralizando todo tipo de olores. Coloca unas cinco cucharadas de este producto y luego un litro de agua hirviendo, tapa el desagüe y no lo uses durante unos 30 minutos.

Foto: shutterstock

2. Limpia colchones y tapicería

Los colchones y sillones pueden ser muy difíciles de limpiar. Si usamos los productos incorrectos podremos complicar aún más la situación.

Para una limpieza rápida, espolvorea un poco de bicarbonato sobre la zona a limpiar. Deja reposar unas dos horas y luego aspira.

3. Abrillantador

La plata y otros metales pueden oscurecerse u opacarse con el tiempo. Usa una cucharada de bicarbonato con unas gotas de agua hasta formar una pasta y utilízala para dejar todo brillante.

4. Blanqueador y suavizante

No necesitas productos costosos para que tu ropa luzca como recién comprada. Incorpora dos cucharadas de bicarbonato cada vez que pones la ropa a lavar. No solo ayudará a eliminar las manchas de grasa, también impedirá el olor a humedad y dejará todo muy suave.

5. Zapatos de corcho

Las sandalias con plataforma de corcho son parte de la indumentaria de verano. Son frescas y livianas. Sin embargo, surgen muchas dudas a la hora de limpiarlas. Has una pasta con bicarbonato y jugo de limón, esparce por toda la superficie y luego quita con un paño húmedo. Quedarán como nuevas.

Foto: shutterstock

6. Limpieza del horno

Si existe un electrodoméstico más difícil de limpiar, ese es el horno. La grasa que se acumula allí no resulta para nada tentadora. Una forma muy sencilla de limpiarlo es hacer una pasta con bicarbonato, detergente y jugo de limón.

Esparce esta mezcla por todo el interior del horno, incluso el vidrio de la puerta. Lo ideal es hacerlo durante la noche y, al otro día, solo deberás enjuagar. La grasa habrá desaparecido.