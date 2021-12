Quiénes son las celebridades LGBTIQ+ que se comprometieron en el 2021

El 2021 fue un año lleno de propuestas amorosas de queridas celebridades que hicieron emocionar a más de uno. Además de muchas "salidas del clóset", varios famosos pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ se animaron a presentar en sociedad a sus parejas y también, pedirles matrimonio en público. Desde el actor de El señor de los cielos hasta el conductor del noticiero ABC News, aquí te compartimos algunos de los momentos más emotivos de este año que está por finalizar.

Juan Ríos, el actor mexicano que le dio vida al General Daniel Jiménez Arroyo en la exitosa producción de Telemundo liderada por Rafael Amaya, le propuso casamiento a Pablo Montemayor luego de finalizar la función de 'Los chicos de la banda' en el Teatro Xola Julio Prieto, uno de los más emblemáticos de la Ciudad de México.

"Gracias Pablo Montemayor por el sí y por todo el tiempo y amor compartidos. Gracias a la producción y a mi directora y productor/actor, compañeros y queridos amigos y cómplices: Pilar Boliver y Horacio Villalobos. Los quiero. El teatro nos une… y la poesía también", redactó el artista en su cuenta de Instagram junto al emotivo clip del gran momento.

Por su parte, Jhonny Caz, el cantante del Grupo Firme, fue sorprendido por su novio, Jonathan Bencomo, con quien está en pareja desde hace más de 5 años, al subir al escenario en pleno show en el Madison Square Garden de Nueva York. Entre lágrimas, el músico aceptó la propuesta y emocionó a todos los presentes.

Kristen Stewart y Dylan Meyer

Otra que dará el gran paso en el altar es Kristen Stewart. Pocas semanas atrás, la actriz estadounidense reveló que su novia, Dylan Meyer, le pidió matrimonio. "Vamos a casarnos", expresó la artista que se encuentra junto a la guionista hace poco más de 2 años.

Fernanda Urrejola y Francisca Alegría

La actriz chilena Fernanda Urrejola también dará el gran sí y lo hará por partida doble. Junto a la cineasta Francisca Alegría celebrarán su unión en su país natal y también en los Estados Unidos. La pareja se comprometió en mayo y planean celebrar su boda en el 2022.

Steven Romo y Stephen Morgan

Steven Romo, el conductor del noticiero ABC News, informó en julio, a través de su cuenta de Instagram, su compromiso con Stephen Morgan, quien reporta el clima en FOX. "Me tomó años ver, a pesar de lo que la gente en la iglesia podría haber dicho, que ser gay me salvó. Me hizo fuerte. Lo suficientemente fuerte como para eventualmente estar al lado del mejor humano que he conocido y pedirle que se case conmigo", señaló el comunicador en sus redes sociales al dar a conocer la feliz noticia.