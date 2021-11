Quién es el actor de 'El señor de los cielos' que le pidió matrimonio a su novio

En las últimas horas, Juan Ríos, quien le dio vida al General Daniel Jiménez Arroyo en El señor de los cielos, sorprendió a todos con una hermosa noticia: le pidió matrimonio a su novio al finalizar la función de 'Los chicos de la banda' en el Teatro Xola Julio Prieto, uno de los más emblemáticos de la Ciudad de México.

Juan Ríos en 'El señor de los cielos'

Ríos y Pablo Montemayor se encuentran juntos hace casi 14 años pasando por momentos felices, tristes pero siempre apoyándose mutuamente. Así fue como el actor lo describió mientras le proponía matrimonio a su novio arriba de las tablas.

"Anoche en Los chicos de la banda celebramos mi cumple de sorpresa en sorpresa. Gracias Pablo Montemayor por el sí y por todo el tiempo y amor compartidos. Gracias a la producción y a mi directora y productor/actor, compañeros y queridos amigos y cómplices: Pilar Boliver y Horacio Villalobos. Los quiero. El teatro nos une… y la poesía también", redactó el artista de 49 años en su cuenta de Instagram junto a un pequeño video del gran momento. Emocionado, en las imágenes se lo escucha decir: "Me dijo que sí".

Como era de esperar, la publicación se llenó de comentarios. "Felicidades, vivir en amor pleno, en franca libertad. Abrazo y bendiciones", "No mames. No mames qué emoción. Felicidades a los dos", "El amor no deja de ser", "Me pintaron de colores mi noche. Qué hermoso momento", "Que bella manera de hacerlo" y "Súper emocionada por el poema y el sí", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.

Juan Ríos y Pablo Montemayor

Si bien la dupla nunca han sido muy propensos a enseñar su amor en público, en más de una ocasión especial no han dudado en exponerlo sin ningún tipo de miedo. Así sucedió algunos meses atrás en el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.