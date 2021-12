Charlotte Caniggia encandiló con un original y llamativo vestido frente al espejo

Desde que irrumpió en los medios, Charlotte Caniggia deslumbró con sus grandiosas vestimentas. Se la caracteriza por lucir extravagantes prendas y estar siempre a la vanguardia con sus atuendos. Ahora, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, se encuentra concursando en MasterChef Celebrity y deslumbra con los llamativos looks que elige para salir al aire.

Charlotte Caniggia

En Instagram, donde la siguen casi 100 mil personas debido a que recientemente reabrió la cuenta, la joven suele compartir los outfits que escoge para salir delante de las cámaras de Telefe y nunca pasa desapercibida. Ahora, subió dos postales con un precioso y llamativo vestido frente al espejo.

"Green Teddy (oso de peluche verde)", escribió en la publicación que, de inmediato, se llenó de comentarios. "Bella mi diosa", "Preciosa", "Qué bomba", "Sos tan perfecta", "Diva", "Sos la más hermosa", "Amo ese look" y "Sos todo lo que está bien", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.

Charlotte Caniggia

A pesar de que Charlotte se encuentra en pareja desde hace tiempo, recientemente la involucraron con un compañero del reality culinario y, enojada, salió a dar explicaciones. "Me veo obligada a hacer esta historia para los periodistas y portales que nunca se comunicaron conmigo y escriben lo que sea por generar una noticia o click en sus notas y portales", manifestó.

Y continuó: "Estoy de novia hace casi tres años, como es de público conocimiento. Trato de resguardar mi vida privada ya que, como saben, he vivido demasiada exposición en otras situaciones personales y familiares. Por eso trato de resguardarme y alejarme de conflictos mediáticos. Y con mi pareja Roberto tenemos una relación hace tres años y estamos muy tranquilos y felices".

Finalmente, cerró su descargo: "Si bien resguardo mi intimidad, nunca me escondí ni oculté nada. Por eso les aclaro y repito que estoy de novia hace tres años. Les agradecería que no inventen cosas sobre mi vida porque me afecta en lo personal y en lo laboral. Muchas gracias".