Carmen Villalobos encandiló con su preciosa figura y recibió cientos de elogios en Instagram

Carmen Villalobos se hizo conocida mundialmente gracias a su papel protagónico en Sin senos no hay paraíso. Allí, la querida actriz colombiana le dio vida a Catalina Santana, una jovencita que prestaba servicios sexuales a los hombres más poderosos del narcotráfico.

Su paso por la exitosa producción de Telemundo, la hizo saltar al estrellato y le allanó el camino. "Le debo casi todo. El público me abrió las puertas y me reconoce gracias a ese personaje y me lo disfruté desde el primer día hasta el último. Fue una experiencia que marcó mi vida, que marcó mi carrera. Siempre voy a decir que hay un antes y un después de ‘Sin senos no hay paraíso’", expresó en una entrevista que brindó a People en Español algunos años atrás.

Carmen Villalobos le dio vida a Catalina Santana en 'Sin senos no hay paraíso'

Para sorpresa de muchos, ella no iba a ser la figura estelar del elenco porque querían que quien interpretara el papel fuera una mujer mexicana. Sin embargo, Gustavo Bolívar, el escritor de la tira, y Hugo León Ferrer, el productor ejecutivo, pelearon para que la joven colombiana encabezara la producción.

Luego de una intensa discusión, la cadena de televisión estadounidense propiedad de Comcast a través de NBCUniversal, quedó fascinada con el gran talento de Villalobos y le terminaron otorgando el papel protagónico. Esta telenovela le abrió muchas puertas laborales y continuó deslumbrando frente a las cámaras en otras producciones como 'Niños ricos, pobres padres', 'Ojo por ojo', 'Made in Cartagena', 'El señor de los cielos' y 'El final del paraíso'.

Hoy, la actriz colombiana más querida de todos, se encuentra al frente de un nuevo reality en la TV: Escuela Imparables. El ciclo gira entorno a 12 emprendedores que compiten por la oportunidad de recibir el apoyo necesario para materializar sus ideas en un negocio exitoso.

En su cuenta de Instagram, donde la siguen 18 millones de personas, suele compartir las fabulosas prendas que elige para salir al aire y sus publicaciones se llenan de elogios. El último video que subió no fue la excepción y Carmen encandiló con su preciosa figura. En las imágenes, que cosecharon cientos y cientos de mensajes, se la ve con una bellísima mini falda roja y una blusa animal print.