Más de 10 años después, así se encuentra Ximena de 'Sin senos no hay paraíso'

Sin senos no hay paraíso se emitió en junio de 2008 y de inmediato acaparó todas las miradas de los televidentes. La telenovela estadounidense fue escrita por Gustavo Bolívar y producida por RTI Televisión para Telemundo. Cuenta la historia de la bellísima Catalina Santana (interpretada por -en ese entonces- la joven Carmen Villalobos) y su grupo de amigas que prestan servicios sexuales a los hombres más poderosos del narcotráfico.

Sus protagonistas se ganaron el corazón de miles de espectadores en el mundo y hoy, a más de una década de su lanzamiento, no hay quien no recuerde a "las chicas del barrio". Muchos se preguntan cómo se encuentran ellas en la actualidad y por ello, aquí te contamos sobre una en particular.

Carolina Sepúlveda es la actriz colombiana que se puso en la piel de Ximena Fonseca, la cuñada de la protagonista ya que tenía una relación con Byron, el hermano mayor de ella. Su final en la telenovela fue el más trágico por el gran deterioro de su cuerpo por el oficio que practicó durante tantos años.

Luego de su participación en la tira, continuó brillando en otras producciones televisivas. Deslumbró con su actuación en 'Victorinos', 'Ojo por ojo', 'Decisiones extremas', 'Tres milagros', 'La hipocondríaca' y 'La viuda negra 2', entre otras más. Su trabajo más reciente en la TV es 'Felices los 4' donde le da vida a Guadalupe.

En la actualidad tiene 40 años, está casada con el bajista Juan David Mejía y junto a él se convirtió en mamá de Lorenzo. ¡Mira cómo luce hoy!