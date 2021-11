Catherine Fulop encandila con su espectacular belleza y enamora a todos

Catherine Fulop cometió un grosero error en su debut en Masterchef Celebruty. La actriz y conductora venezolana de 56 años sirvió su postre, el cual era un Key Lima Pie con tres yemas de huevo sin cocción. Por suerte la latina advirtió a los integrantes del jurado antes de probar el peligroso alimento.



Hace unas horas, Catherine compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a una gran parte de sus millones de seguidores de América Latina. En la misma se puede ver a la oriunda de Caracas, Venezuela desplegando toda su hermosura ante la cámara. La latina lució en esta ocasión un escotado minivestido de color negro. La sudamericana complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.



"Esta noche arranca toda una aventura para mi, estoy asustada y de verdad es un desafió nuevo, que por suerte me anime a enfrentar, me siento mas viva que nunca y en estas horas previas quiero agradecer todo lo bueno que conlleva estar acá, mi familia apoyándome, Ova y mis nenas todos mis amigos, mis bellos compañeros de trabajo, y ahora los nuevos. Todos los chef que me están acompañando dándome consejos y clases de cocina ( ya se los voy presentando de a poco) Y por supuestos a mi bella comunidad que me sigue en las redes, de verdad los amo espero tener todo su cariño y de antemano perdón x lo malo jajajaaaa" fue la primera parte del extenso texto que eligió Fulop de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.



"Gracias Gracias Gracias. Pugliese, Pugliese, Pugliese diría Santi! Los espero para divertirlos a las 21:30 por @telefe con todo lo que voy a vivir, sufrir, llorar, quemarme, cortarme ... etc etc etc en esto que ES, FUE Y SERÁ" finalizó con su mensaje Catherine Fulop.

Fuente: Instagram Catherine Fulop



Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la madre de Oriana Sabatini se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 30 mil corazones. Además, la bella latina recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia su magnífica figura física, de parte de sus más fieles seguidores, en las redes sociales.