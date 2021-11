Por qué Rafael Amaya se ponía nervioso al actuar en 'El señor de los cielos'

El señor de los cielos se estrenó en abril de 2013 por Telemundo y Canal Caracol y al instante captó la atención de los televidentes. Escrita por Luis Zelkowicz y Mariano Calasso, narra las aventuras y delitos que cometió el mexicano Amado Carrillo, a quien se lo llamó Aurelio Casillas en la ficción.

Quien se puso en la piel de este hombre fue Rafael Amaya, el actor mexicano que conquistó varios corazones con su presencia delante de las cámaras. Por este papel, el artista fue galardonado en varias ocasiones. Gracias a la gran respuesta del público, la producción lanzó siete temporadas que fueron un rotundo éxito.

Si bien en la TV parecía que todo fluía a la perfección, en los rodajes, muchas veces, las cosas no fueron del todo fáciles. La actriz colombiana Maritza Rodríguez, en una entrevista que brindó poco tiempo atrás, habló sobre su experiencia y contó que Amaya se ponía muy nervioso cuando grababan escenas subidas de tono.

Ella se sumó al elenco en la cuarta temporada para darle vida a Amparo Rojas. "Me acuerdo el primer día que me tocó grabar con Rafa y él me veía y yo decía ‘este está nervioso, lo siento nervioso", expresó y agregó: "Él me veía como obviamente la actriz de peso, la actriz de mucho tiempo, pero aparte era la amiga, la compañera y también la esposa de Joshua Mintz".

Si bien ella pensó que los nervios del actor eran por su gran trayectoria, quedó sorprendida cuando se dio cuenta de lo que verdaderamente estaba ocurriendo: aparentemente, Amaya sentía una fuerte atracción física por ella.

"Llevábamos tres meses y él seguía igual. Yo decía ‘Dios mío’. Ese hombre sudaba, se equivocaba. Y ya cuando empezaron las escenas de amor, de beso, de pasión se ponía super nervioso", confesó.

Rafael Amaya y Maritza Rodríguez

Tal como indicó la actriz, él siempre fue sumamente respetuoso y nunca pasó más nada que algunos contratiempos en el rodaje.