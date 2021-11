La sorpresiva reacción de Sarita Elizondo al saber que Franco Reyes estará en 'Pasión de gavilanes 2'

A pedido de los fieles seguidores de Pasión de gavilanes, ya está en marcha la segunda temporada de este culebrón escrito por Julio Jiménez. Casi dos décadas pasaron desde su primera salida en Canal Caracol y el año entrante los televidentes podrán disfrutar por la pantalla de Telemundo de esta secuela de la historia de amor y odio de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

Desde que se supo que habría una continuación de la tira, mucho se especuló sobre quienes formarían parte. Uno de los que estuvo en el elenco original y había asegurado que no iba a formar parte era Michel Brown porque se encuentra trabajando en otros proyectos.

Franco Reyes y Sarita Elizondo

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que tendrá una participación especial y esto, no solo generó felicidad en los miles y miles de fanáticos de la tira, sino en muchos de sus compañeros. Tal es el caso de Natasha Klauss, quien le dio vida a Sarita Elizondo, su mujer en la telenovela.

"Ya que el señor Michel Brown ya contó y pudo confirmar que va a estar en Pasión de gavilanes 2 quiero decirles ahora sí por fin que yo soy la más feliz, ustedes no saben la falta que me hace mi Franco”, reconoció la actriz en Instagram y agregó: "Te quiero mucho, te adoro, te amo, tú sabes lo feliz que estoy de que volvamos a estar juntos y no se imaginan todo lo que nos pasa".

El anuncio formal fue dado por el propio actor. "Como ya saben, no podía participar en la segunda temporada de Pasión de gavilanes porque voy a estar rodando una serie, que se cruzan al mismo tiempo; pero bueno, con base en los muchísimos mensajes de ustedes que leímos con muchísimo cariño, logramos sentarnos con Telemundo y encontrar un hueco para hacer una participación especial que ya leí y que está impecablemente escrita y bien filmada", señaló Brown.

Hasta el momento, no hay fecha exacta de estreno pero se sabe que la tira saldrá al aire en el 2022 en la señal televisiva propiedad de Comcast a través de NBCUniversal.