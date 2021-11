Mónica Ayos encandiló con su belleza desde el avión

Una vez más, Mónica Ayos llamó la atención de cientos de internautas con el contenido que subió a su cuenta de Instagram. La actriz argentina, que se encuentra radicada en México desde hace tiempo, suele generar un gran revuelo cuando da señales de vida en la web y sus publicaciones se llenan de comentarios.

Ahora, la mujer de Diego Olivera subió una postal desde Miami a bordo del avión y nadie la pasó por alto. En la instantánea se la puede ver recostada en el asiento de primera clase de la aeronave con una sonrisa en su rostro y luciendo un hermoso mono de su cápsula personal.

Mónica Ayos

Para quienes siguen de cerca los pasos de Ayos, además de en las redes, ahora la pueden ver en la nueva serie que retrata la vida de Diego Maradona. Allí, su personaje se llama Yayita y lo cierto es que no se sabe con exactitud si se trata de Yuyito González, la novia de Guillermo Coppola durante sus primeros años que acompañó al astro del fútbol.

Al ser consultada sobre su papel, en una recientemente entrevista con Intrusos -el programa que sale por América TV- explicó: "No me dijeron exactamente, pero dice 'la participación especial de Mónica Ayos como Yayita'. Entonces al verla junto con Coppola se supone que puede ser un mix, pero también puede ser Yuyo".

Además, habló de las hijas y la ex mujer de El Diez. "Me parecen divinas. Claudia me parece una genia, una tipa super fuerte. Creo que alguna vez hablé por teléfono, pero hace mil años, cuando ella era productora de teatro. Alguna vez me llamó para trabajar y yo ya estaba en otra y no podía. Pero muy buena onda siempre", indicó al aire.