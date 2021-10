Mónica Ayos atrae con su belleza desde las cálidas playas de Miami

Mónica Ayos continúa generando un gran revuelo en las redes sociales cada vez que da señales de vida. A sus casi 50 años, la actriz argentina es una de las mujeres más hermosas del mundo y no hay quien no se detenga a contemplar su hermosura cuando sube nuevo material a su cuenta de Instagram. Sus miles de fanáticos llenan sus publicaciones de 'me gusta' y de grandes elogios.

Además, con su divertido humor, la mujer de Diego Olivera hace reír a más de uno de los internautas con las ocurrencias que sube a la web. Parodias de Susana Giménez, Verónica Castro, Moria Casán e incluso, un cierto homenaje a la querida Gilda, son algunos de los videos que circulan y hacen estallar en carcajadas a miles y miles.

Ahora, en una de sus últimas publicaciones, Ayos atrajo a sus fans con su gran belleza desde las cálidas playas de Miami. "El mar es un imán", redactó en la publicación. Los mensajes no demoraron en aparecer. "Diosa del Olimpo", "Sirenita hermosa", "Tremenda mujer", "Dejá de derrochar belleza", "Hermosa" y "Es bella, es buena y es argentina", son algunos de los que se leen.

No es extraño ver que Ayos sea tan popular, ya que la artista tiene casi 40 años de trayectoria. Comenzó de muy chica, cuando tenía tan sólo 11 años y su carrera no paró de ir en ascenso. Arrancó en la TV, bailó tango con su papá y demostró todo su talento arriba de las tablas.

Mónica Ayos

Hoy, no sólo se desempeña en el mundo de la actuación, sino que también está dando sus primeros pasos en el mundo de la moda y sus prendas fascinan a cientos de mujeres.