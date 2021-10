Frente al espejo, Julieta Prandi demuestra por qué es una de las mujeres más lindas

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se mostraron hace unos días en público cuando asistieron al estreno teatral de José María Muscari. Allí, el cantante quién es muy reservado con su vida privada habló ante los micrófonos de los programas de espectáculos y dejó algunas interesantes definiciones de su relación.

“Son los lios en los que me metió ella. Está todo bien", manifestó con respecto a cómo transita su amor del que todos hablan. “Con naturalidad, no hay que naturalizar porque no es una exposición a la que uno se deba acostumbrar al 100%. Pero se lleva" y “Es un precio muy bajo por pagar" amplió la pareja de Julieta.

Hace unas horas, Julieta Prandi publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la blonda posando con un osado look para una producción profesional de fotos. La ex conductora de “Gracia por venir, gracias por estar” lució un conjunto de color negro con detalles de encaje. La también actriz complementó su look con el cabello suelto, grandes aretes y un delicado make up.

“Maja”, dos emojis y dos etiquetas de agradecimiento fue el sencillo y promocional epígrafe que eligió Prandi para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Julieta Prandi

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la pareja de Emanuel Ortega se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 4 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles followers, hacia su look elegido y su espléndida figura física.