El asombroso test que demuestra si eres una persona que inspira confianza

Los test de personalidad se convirtieron en los favoritos de los internautas. En las redes sociales se pueden hallar de todo tipo y hay para todos los gustos. En segundos exponen asombrosos resultados que maravillan a miles de personas y por ello, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos un desafío que rápidamente te permitirá saber más acerca de tu persona.

Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo primero que tu ojo vea. Allí estarán todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Puño: eres alguien que sobresale por tener una mente abierta. Siempre escuchas y respetas la opinión de todos aunque se contradiga a tu forma de pensar. No te gusta la zona de confort y por ello, con frecuencia buscas alternativas para ponerte a prueba. No sueles permanecer mucho tiempo en un mismo sitio porque sientes que te estancas y no creces. Vives y dejas vivir, no prejuzgas y buscas ponerte en los zapatos del otro antes de opinar. Te gusta brindar ayuda y nunca esperas una retribución a cambio de lo que haces.

istockphoto

Fuego: eres una persona que se destaca por su poder de observación. No crees en las relaciones amorosas a largo plazo y prefieres tener aventuras cortas pero muy intensas. Eres sincero y muy bueno dando consejos, no te gusta ocultar lo que sientes. Quienes te rodean ven en ti a alguien en quien pueden depositar toda su confianza y esto te ha llevado a guardar los secretos más oscuros de mucha gente. No toleras la falsedad ni la hipocresía. Para ti, es mil veces mejor una verdad dolorosa antes que una mentira piadosa.