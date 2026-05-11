Ni estufa ni caloventor: el truco que mantiene la casa caliente en invierno y reduce el consumo de energía

Con diferentes materiales se puede conservar el calor del hogar y reducir considerablmente el gasto en electricidad y gas.

Las alternativas para mantener la temperatura durante el invierno.

Durante años, el invierno se combatió con estufas, pero en un contexto donde se busca reducir el consumo energético, cobran vida las alternativas para conservar el calor que existe dentro de casa. Ya no se busca calentar el aire, sino evitar que los ambientes pierdan su temperatura natural.

Hay acciones sencillas que logran que la temperatura se mantenga estable y sin necesidad de dispositivos eléctricos. No necesitan electricidad ni gas, por lo que el ahorro se hace evidente desde el primer día al reducir la dependencia energética.

calefaccion Adiós a las estufas: la nueva forma de mantener el calor en el hogar. Archivo

Cómo combatir el invierno sin gastar Para implementar el gasto cero, hay que aplicar soluciones físicas como:

Colocación de burletes de silicona de alta densidad en todos los marcos de aberturas.

Uso de cortinas térmicas con reverso de polímero para crear una cámara de aire aislante.

Instalación de lámicas reflectantes detras de las paredas que dan al exterior

Abrir las cortinas en los horarios de máxima radiación solar. Además del ahorro económico, estas alternativas también aportan beneficios directos al bienestar personal. Las estufas convencionales suelen resecar el ambiente, afectando las mucosas y las vías respiratorias, lo que puede favorecer irritaciones e infecciones respiratorias. También contribuyen a la deshidratación de la piel y los labios, especialmente durante los meses más fríos del año.