El asombroso test de personalidad que revela si eres iluso

Los test de personalidad son un verdadero furor en las redes sociales. Los internautas encontraron en ellos una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocer en segundos aspectos de su forma de ser que, muchas veces, desconocían. Aquí te proponemos un nuevo desafío que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Quieres descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Mano: eres una persona muy difícil de conformar. Detestas la zona de confort y por ello, siempre buscas actividades para mantenerte en movimiento. Amas los desafíos y huyes de los lugares en los que sientes que no puedes crecer. Nunca tienes un no como respuesta y te permites hacer todo lo que te genere placer. Consideras que el paso por la Tierra es muy breve para vivir con culpa. No le temes al qué dirán y no te limitas. Vives tus días como si no existiera un mañana.

istockphoto

Ave: sobresales por ser una persona muy soñadora e idealista. Crees que todos actuarían igual que tu y en la espera de que los demás se comporten de cierta manera te llevas muchas decepciones. Eres iluso y romántico. No tienes problemas para entablar conversaciones con desconocidos y adoras generar nuevos vínculos. Te caracterizas por ser positivo y enérgico. Rara vez pasas desapercibido cuando asistes a un evento. Sabes a la perfección cómo hacerte destacar entre toda la multitud. Eliges siempre ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío.