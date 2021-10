El test de personalidad que te dirá si eres bueno para dar consejos

Los test de personalidad se convirtieron en los favoritos de los internautas. En las redes sociales se pueden hallar de todo tipo y hay para todos los gustos. En segundos exponen asombrosos resultados que maravillan a miles de personas y por ello, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos un desafío que rápidamente te permitirá saber más acerca de tu persona.

¿Quieres saber qué dice de ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo primero que tu ojo vea. Allí estarán todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Tortuga: eres una persona que sobresale por su sensibilidad. No te gusta discutir y te alejas de la gente negativa. No sabes tomar decisiones sin escuchar lo que te dicta el corazón. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida y te caracterizas por ser sumamente fiel en todos tus vínculos. Eliges siempre ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío y no le haces caso a las opiniones de los demás, prefieres vivir tus propias experiencias. Tu familia ocupa un lugar muy importante en tu corazón.

istockphoto

Sol: eres una persona que se caracteriza por ser muy creativa. Te preocupa lo que los otros piensan de ti y eso te impide hacer muchas cosas. Te limitas por miedo a lo que te podrán decir y no llevas a cabo muchos de los planes que armas en tu cabeza. A la hora de dar consejos eres muy bueno; sin embargo, pocas veces logras aplicarlos a tu vida. Guardas los secretos más oscuros de mucha gente. Eres alguien generoso, atento e hiper amable con todo el que se cruza por tu camino.