Por qué Gabriela Spanic demandó a TV Azteca por una millonaria suma de dinero

Gabriela Spanic es una de las actrices venezolanas más famosas del mundo. Su salto a la fama internacional lo hizo gracias a su brillante actuación en La Usurpadora. Allí, la artista debía desdoblarse en dos personajes totalmente opuestos y lo hizo con tal perfección, que logró conquistar el corazón de millones de personas.

A lo largo de su extensa carrera ha protagonizado muchas telenovelas en distintas cadenas de televisión: Televisa, TV Azteca, Telemundo. Sin embargo, con una de ellas tuvo una mala experiencia. En 2016, Spanic reveló que inició acciones legales contra el conglomerado mexicano de medios propiedad de Grupo Salinas por haber incumplido un contrato laboral que tenían por cinco años.

Todo ocurrió porque en 2010 TV Azteca anunció que la reconocida figura protagonizaría la tira 'Emperatriz' que, posteriormente, tendría dos entregas más. Los números no acompañaron a la producción, optaron por no realizarla y dejaron a Spanic sin trabajo por casi dos años (de los cuales se le pagó una cantidad mensual de dinero en concepto de exclusividad).

Gabriela Spanic en 'Emperatriz'

Un año antes de que finalizara el contrato, decidieron cancelarlo. Por ello, optó por demandarlos por una millonaria suma de dinero por despido injustificado. "La empresa TV Azteca rescindió mi contrato ilegalmente, de una manera arbitraria, y yo dije: ¿Qué? Pero, ¿por qué? Si me porté bien. Nunca me negué a trabajar, y si estuve casi tres años sin hacerlo fue porque no había proyectos para mí. Pero yo me puse la camiseta y les estoy agradecida, pero chamba es chamba", explicó en aquél entonces Spanic a TVyNovelas.

Y agregó: "Estaba contenta porque hice Emperatriz, la telenovela más vendida de TV Azteca. Fue superexitosa, por eso no entendí estas acciones. Lo único que estoy haciendo es defender mis derechos laborales como actriz y como profesional, como lo haría cualquier persona".

Gabriela Spanic

Finalmente, en 2017 llegaron a un acuerdo. "El 23 de febrero pasado firmé en conciliación y arbitraje la liberación con TV Azteca. Ya tengo la carta, llegamos a un acuerdo muy amistoso y todo súper bien. Ya puedo trabajar en la televisión, porque antes no podía".