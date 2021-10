Britney Spears cansada del mundo de la farándula anuncia su retiro desde su cuenta de Instagram

Britney Spears, cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense, ha preocupado a sus millones de fans en el mundo con una impactante noticia. La artista es considera la princesa del pop ya que en el año 2000 lanzó su álbum, “Oops!... I Did It Again”, el cual vendió 1.3 millones de copias en su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos. Es así que sus primeros dos álbumes la establecieron como un icono pop y rompieron récords de ventas, mientras que canciones como “Baby One More Time” se convirtieron en éxitos internacionales.

Recientemente Spears ha causado furor en las redes sociales, y especialmente en Instagram donde cuenta con 34.4 millones de seguidores. Desde que Britney se liberó de la tutela de su padre Jamie Spears, la cantante ha podido tomar las riendas de su vida y con ello sus propias decisiones. Es así que la bailarina ha dado un fuerte y contundente mensaje a sus fans en relación a su carrera musical.

Britney Spears eligió la plataforma de Instagram para sincerase con sus seguidores ya que confesó que su libertad era algo que anhelaba desde hace varios años, no obstante ahora que es independiente teme equivocarse. Sobre ello la artista afirmó: “Seré honesta y diré que he esperado tanto tiempo para liberarme de la situación en la que estoy, y ahora que está aquí tengo miedo de hacer cualquier cosa porque tengo miedo de cometer un error”.

Increíblemente la cantante también reveló detalles sobre las mentiras e ilusiones que su padre y demás le hicieron creer. Spears asegura que fue engañada para conseguir su libertad ya que declaró lo siguiente: “Durante tantos años me dijeron que si tenía éxito en las cosas podría terminar y nunca lo hizo. Trabajé muy duro, pero ahora que está aquí y cada vez más cerca del final, estoy muy feliz pero aún hay muchas cosas que me asustan”.

Imagen: Pinterest

Finalmente en su publicación de Instagram, Britney Spears también revela su malestar tras haber sido acosada por la prensa en los últimos meses. “No me gusta que intenten asustarme y asaltar como lo hacen... Es como si quisieran que haga una locura”, aseguró la cantante. La artista también confesó que cree que lo mejor será alejarse de la farándula y de las redes ya que añadió: “¡Señor, ten piedad de las almas de mi familia si alguna vez hago una entrevista! Mientras tanto, me mantengo alejada del negocio que es todo lo que he conocido en mi vida… Dios los bendiga a todos”.