Los secretos de Lucero que hacen que se vea siempre joven con su figura y cutis extremadamente envidiables

En estos días Lucero arribó al aeropuerto de México en compañía de su actual pareja el empresario Michel Kuri. En esta ocasión los medios aprovecharon para preguntarle por sus secretos de belleza y cómo hace para verse tan joven.

Ante la pregunta de la prensa sobre el tema de cómo hace para mantener su belleza, la cantante respondió: “Me aplico leche de burra en el rostro todas las mañanas”, luego de unas grandes carcajadas Lucero indicó que su apariencia es gracias a su alimentación y a que tiene una rutina de ejercicios y yoga.

Lucero también aconsejó llevar una vida saludable con una dieta balanceada y ejercitarse a diario para tener buena salud, lo que se traduce en una belleza envidiable. Es por ello que la cantante ha comentado: “Yo no estoy todos los días metida en el gimnasio ni contando calorías, pero me gusta hacer yoga y no hago todos los días los mismos ejercicios. Muchas veces tenemos una rutina establecida y es cuando no ves ningún cambio”.

Lucero siguió narrando: “Yo encuentro el ejercicio como una gran analogía de la vida. Lo que necesitas es hacer un esfuerzo todos los días, arriesgarte un poquito para lograr lo que quieres. Yo cuando veo a personas que tienen un cuerpo escultural me doy cuenta que deben ser muy disciplinados y tener una gran tenacidad”.

Por otro lado se le ha preguntado a Lucero si tiene pensado hacer alguna telenovela, a lo que la cantante ha dicho: “En cuanto a las telenovelas, pues tendrán que escribir una que me guste. Porque yo leo y leo historias que me mandan y digo: ‘¿Otra vez lo mismo?’. Eso ya no. Entonces prefiero esperar, sé que vendrá algo y no hay prisa de mi parte”.

Imagen: Intagram Lucero

“Quiero algo que pudiera ser parecido a lo que se hacía antes. Yo pienso que las telenovelas de antes, los grandes clásicos que he hecho como Soy tu dueña, son novelas muy espectaculares que tienen muchos elementos, tal vez un poco irrepetibles”, finalizó la portadora de una belleza única, Lucero.