De no creer: así luce Hortensia, de la película Matilda a los 36 años

Seguramente te preguntaras que será de la vida de los actores que participaron en la reconocida película de “Matilda”, que a 25 años de su estreno, probablemente a muchos de ellos le hayas perdido el rastro. En esta ocasión, daremos a conocer a Kira Spencer Cook, responsable de darle vida a la “pequeña” Hortensia, una de las amigas de la protagonista principal de la historia.

Muchos recordarán que en la escuela donde fue Matilda estaba bajo la dirección de la malvada Directora Tronchatoro donde sus castigos le daban miedo a más de uno. Pero también otros personajes conocidos de la institución educativa fueron las amigas que se hizo la protagonista principal, entre ellas se encuentra Hortensia, una adolescente rubia y alta. En ese entonces, Kira tenía 12 años de edad.

La popularidad de Kira después de realizar su papel en esta exitosa película fue totalmente increíble. Pero tras dos décadas del estreno de “Matilda”, a Spencer la podemos ver dedicada al mundo de la televisión, pero detrás de cámaras. La por entonces actriz, decidió continuar su camino profesional lejos de la actuación pero se destaca como escritora y productora de televisión.

A nivel personal, Kira Spencer Cook, se encuentra casada con el fotógrafo Tyler Cook desde hace 5 años y con el que tiene dos hijos: Rowan y Zoe. En el perfil de Instagram de la actual escritora, podrán observar como la norteamericana disfruta de su nueva vida. En muchas de sus posteos, la actriz muestra su felicidad por ser mamá. “Amo ser madre. Yo era la madre de Rowan tan pronto como me hice la décima prueba de embarazo en 40 días, aunque le prometí a Tyler -su esposo- que dejaría de tomarlas, vi las líneas rosadas, me miré al espejo y me dije a mí misma: 'Soy una madre'", escribió en una de sus publicaciones.

Además, Spencer es una gran defensora de los derechos de los animales y también lo deja reflejado con sus constantes publicaciones en la que se la ve con diferentes mascotas. Algo llamativo, es que Kira no suele publicar fotografías de su participación en la película "Matilda". Al parecer, la escritora de 36 años ha dejado atrás su interpretación de “Hortensia”.