Más bella imposible: Julieta Prandi asombró a todos con su look

La modelo y conductora de televisión de 39 años, Julieta Prandi, sigue deslumbrando a los usuarios de Internet con sus distintos posteos en las plataformas virtuales. Además, la vedette cuenta con una gran popularidad en las redes sociales donde comparte con sus más de 697 mil followers sus viajes, trabajos y parte de su vida cotidiana.



Este miércoles, Julieta Prandi compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deleitó a sus miles de seguidores. En la misma se puede observar a la ex protagonista de “Poné a Francella” desplegando toda su belleza ante la cámara. La blonda luce un peinado estilo savage, argollas de plata, un make up no make up, chaqueta de jean abierta y un conjunto de ropa interior de algondón color blanco.

“Básicos bebé 🤍@peterpanlenceria Ph @chrisbeliera Bronceado @gotropical.tan” fue el sencillo y corto texto que eligió Prandi de epígrafe para acompañar sus recientes y osadas imágenes en la red de la camarita.

“No pasa el tiempo para vos rubia, estas intacta!!👏👏”, “La mejor modelo que dió este pais”, “Como se nota que estas bien y muy amada❤️❤️. Estas hermosa @jprandi” y “Perdón por despreciar la vez que me pediste matrimonio, sigues igual de hermosa 🙌 jejej” fueron algunos de los cientos de mensajes que recibió la pareja del cantante Emanuel Ortega en su posteo.





Esta publicación que tiene como principal protagonista a Julieta se llenó velozmente de likes, superando los 9 mil en tan solo unas horas. Sin dudas la ex conductora del programa “Gracias por venir, gracias por estar” es una de las celebridades preferidas en la plataformas virtuales.