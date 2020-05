Cris Morena no pasó por alto el cumpleaños de la cantante y le dedicó un video

View this post on Instagram

Fui a buscar a Momo, me dijo que no queriu0301a volver al departamento, que queriu0301a estar con el hermano el perro y el papau0301 y con vos tambieu0301n, quedate. Padre adhiere, quedate. Se terminarau0301 el mundo? Me quedo. Hay pasto, recuerdo como se siente tener el sol en la cara, el perro y a mi hijo, el fin de la paz y el silencio, el quilombo que mau0301s extranu0303aba. Recuerdos cien mil por segundo, un millou0301n, cien mil millones. Se abren vinos, potes de helado, se sigue recordando toneladas por minuto pero se riu0301e. Cumplo 33 anu0303os, se festeja, e inesperadamente es un cumpleanu0303os de los mas lindos, muy inesperadamente. Momo nos regala un show de trap, se abre champau0301n, pregunta si los suenu0303os se cumplen. Daniel intenta justificar la torta ya comida (que hice yo hace 2 diu0301as) la vela y la bengala usada. El chiste del ensamble y las risas. Momo insiste en encender una bengala usada. Comienza eufou0301rico a cantar el feliz cumpleanu0303os en ingleu0301s, el padre en un acto patriou0301tico se indigna. Bailamos hasta las 9 am. Vimos el amanecer. El alma se llena de curitas invisibles, se siente bien. Cuando el 2020 no podiu0301a ser mau0301s inesperado, se vuelve mau0301s inesperado. Lo abrazo, con todas las volteretas que me trae, lo abrazo muy fuerte. Me siento agradecida, en procesos de grandes aprendizajes, en buu0301squeda de cambios, de cierres, de nacimientos, de acomodar todo distinto y que se sienta mejor, de que sane lo que sigue jodiendo, de despedirlo, de perdonarme, no ser tan dura conmigo misma, de regalarme aceptaciou0301n y sorpresa. Intento que no me afecte ni me lastime que piensan los demu00e1s de mu00ed, mi vida, mis decisiones. Abrazo tambieu0301n las cagadas que me mandeu0301 e intento ser mejor persona todos los diu0301as, pero sin castigarme tanto. Los abrazo a ustedes del otro lado, que me llenan de amor, de verdad. Les agradezco la companu0303iu0301a incluso cuando anduve un poco desbrujulada. Les agradezco eso muchiu0301simo. Los extranu0303o, los vereu0301 cuando se pueda y les contareu0301 y cantareu0301 cosas distintas, estamos todos distintos verdad? Que asiu0301 sea. Gracias por los mensajes y los lindos deseos, me siento muy feliz y afortunada ud83dudc93 Feliz cumpleanu0303os para miu0301.