Jimena Barón, indignada por la estafa de las "maquinitas para la piel"

A raíz del escándalo desatado sobre las "maquinitas para la piel" promocionadas por varias figuras de la farándula argentina, Jimena Barón compartió un fuerte descargo contra el negocio de los artículos de belleza.

"Yo pienso: antes de gastar fortunas en productos de belleza, prueban una semana lavarse la cara cuando se levantan y antes de acostarse, hidratar la piel con alguna crema (la que puedan comprar según el bolsillo), tomar dos litros de agua por día, comer sano y dormir bien. Debería haber un gran cambio y no sale una fortuna. Dale una chance a eso antes de intentar comprar magia. La magia no existe, ya te pasó con tu ex, deberías saberlo", sostuvo contundente Jimena a través de sus historias de Instagram.

Y agregó: "Hay un negocio gingante atrás de la belleza. Por experiencia propia, cuando una tiene un cuerpo trabajado muchas personas te preguntan '¿cómo haces?' y muchas marcas ven como una oportunidad que la respuesta sea su producto", advirtió. "¿Y cómo hago? Me pelo el cul... Tomo agua, como bien, no fumo...", detalló.