El conmovedor mensaje de Cris Morena para su nieta, la hija de Romina Yan

View this post on Instagram

Azul de mi corazou0301n, queriu0301a desearte un muy Feliz Cumpleanu0303os! u2764 Vos sabeu0301s lo que siento por vos, vos sabeu0301s lo que es para nosotras el corazou0301n rojo. Y vos lo teneu0301s rojo, encendido, sos luz, llena de luz. Ojalau0301 que nada en la vida te haga cambiar y que esa luz siga brillando inmensa por siempre. Te amo profundamente y deseo que todos tus suenu0303os se empiecen a cumplir ya. Feliz Cumpleanu0303osu2764ud83dude01