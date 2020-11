Sin azúcar: disfruta de un exquisito bizcocho ¡en 2 pasos!

Si te gusta cocinar, la receta de hoy no tiene desperdicio. Es rica, sana, sencilla y no tiene dificultad. Este bizcocho no lleva ni harina, ni azúcar porque aprovecharemos al máximo las virtudes y dulzor de las bananas o plátanos maduros.

La banana es una fruta súper consumida, en la pastelería hay muchas alternativas para incorporarlas y hacer preparaciones más sanas. Este bizcocho tiene una textura muy rica, ya que la humedad de la fruta hace su magia. Si estás cuidando la ingesta de calorías o quieres preparaciones sin harina de trigo, podrás disfrutar este bizcocho. ¡A cocinar se ha dicho!

Ingredientes:

2 huevos

2 bananas maduras

maduras 2 tazas de almendras molidas

1/2 taza de coco rallado

1 cdta de extracto de vainilla

½ taza de aceite de coco

2 cdtas de polvo para hornear

1/2 taza de almendras

Procedimiento: