Venezuela: María Corina Machado y Edmundo González creen que 2026 será el año "de la libertad"

La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y el excandidato presidencial opositor Edmundo González han asegurado en un mensaje de fin de año conjunto que el 2026 "será el año de consolidación de la libertad" de Venezuela.

"Como todos los años, esperamos con ansias la llegada de un nuevo año. Lo hacemos con fe, con confianza de que este nuevo tiempo nos traerá todo un futuro mejor. La nuestra es una lucha en la que todos los días aparecen nuevos desafíos y eso hace que todos los días tengamos que dar entrega de lo mejor de nosotros mismos", ha señalado Machado.

La líder de la oposición venezolana ha celebrado que, gracias a sus "genuinos aliados internacionales", Venezuela es este año "un país distinto al de hace un año, más consciente de su fuerza, más unido en lo esencial y más claro sobre lo que no está dispuesto a aceptar nunca más".

La nobleza de Venezuela "Por eso es tan importante que nos recordemos una y otra vez que los venezolanos lo hemos hecho bien. Hemos hecho lo correcto este año 2025. Para el mundo entero el nombre de Venezuela significa nobleza, significa coraje y significa amor infinito por la libertad", ha sentenciado.

Por su parte, Edmundo González ha recordado que el año 2025 "no ha sido fácil, pero que ha marcado un antes y un después" en la historia contemporánea de la Venezuela regida por Nicolás Maduro, quien enfrenta la amenaza de Estados Unidos.