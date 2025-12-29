Nicolás Maduro: el Ejército de Venezuela "más preparado que nunca" ante Estados Unidos

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, alista sus fuerzas tras pasar "27 semanas amenazado por Goliath", en referencia a Estados Unidos.

Nicolás Maduro sigue al frente de Venezuela, ante las amenazas de Estados Unidos. Foto Efe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha defendido este domingo que las Fuerzas Armadas de Venezuela están "más preparadas que nunca" para proteger la paz y la integridad territorial del país latinoamericano tras "27 semanas siendo amenazada por Goliath", en alusión a Estados Unidos y su campaña de presión y bloqueo militar contra Caracas.

"Venezuela tiene 27 semanas siendo amenazada por Goliath y 27 semanas nuestra Fuerza Militar está desplegada con inteligencia, sabiduría y paciencia estratégica", ha declarado Maduro en su saludo anual a las tropas recogido por la cadena Globovisión.

En su discurso, el mandatario ha defendido que el Ejército venezolano "está más preparado que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía con integridad territorial para todo nuestro pueblo".

Nicolás Maduro recibe a sus migrantes Asimismo, se ha dirigido a los venezolanos que han vuelto desde el extranjero a su país, que ha descrito como "de paz" y "de armonía".

"Recibimos con los brazos abiertos a todos nuestros hermanos que algún día emigraron; muchos ya regresaron aprovechando diciembre ya para quedarse aquí", ha asegurado Maduro, aludiendo a las fiestas navideñas.