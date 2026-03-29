"Una venganza para todos": el video con el que Irán retrata la "caída" de Estados Unidos
El video difundido por medios locales de Irán a través de las redes sociales retrata al régimen como el "salvador" y "unificador" contra los Estados Unidos.
"¡Una venganza para todos!" es la consigna del nuevo video difundido por medios locales de Irán luego de que se cumpliera un mes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. No obstante, no se trata de la primera entrega audiovisual bajo ese slogan.
Luego del cese al fuego estadounidense a las instalaciones eléctricas iraníes y los intentos de negociación por parte del presidente Donald Trump, el régimen iraní se mostró por primera vez abierto al diálogo desde el comienzo de la guerra tras establecer en un primer momento que se trataban de acuerdos unilaterales. Sin embargo, los ataques entre Irán e Israel continúan.
El nuevo video propagandístico del régimen iraní
En versión Lego, Explosive Media publicó un nuevo video propagandístico en el que Irán se muestra como "el vengador" de varias comunidades, entre ellas a los esclavos traídos de África a los Estados Unidos, japoneses provenientes de Hiroshima, niñas en la Isla de Epstein y de la escuela en Minab de Irán donde murieron más de 100 niñas.
Con cohetes que ponían inscripciones tales como "por las personas de Hiroshima y Nagasaki", "por las víctimas del vuelo iraní 655" "en memoria de las familias de Afganistán" y "por las víctimas de prisiones estadounidenses en Irak", las imágenes muestran bombardeos y ataques a diferentes íconos de los Estados Unidos.
La Estatua de la Libertad, las instalaciones de la ONU, la Casa Blanca en llamas, la destrucción del Monumento a Washington, el hundimiento del Titanic, el legendario cartel de Hollywood y portaaviones como el Gerald R. Ford son algunos de los símbolos a los que apunta el régimen en su campaña.
"Por todos los crímenes que cometisteis contra la humanidad, por todas las voces que silenciasteis y por todos los niños cuyos juegos quedaron inconclusos: ¡Una vez y para siempre, UNA VENGANZA PARA TODOS!", disparó la descripción.
El mensaje a Occidente continúa siendo de amenaza, sumado ahora al llamado a la unidad por parte del régimen iraní bajo la consigna "Una venganza para todos".