"Una venganza para todos": el video con el que Irán retrata la "caída" de Estados Unidos

El video difundido por medios locales de Irán a través de las redes sociales retrata al régimen como el "salvador" y "unificador" contra los Estados Unidos.

"¡Una venganza para todos!" es la consigna del nuevo video difundido por medios locales de Irán luego de que se cumpliera un mes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. No obstante, no se trata de la primera entrega audiovisual bajo ese slogan.

Video Irán una venganza para todos El nuevo video publicado por medios iraníes no es el primero que posee la consigna "UNA VENGANZA PARA TODOS". X Luego del cese al fuego estadounidense a las instalaciones eléctricas iraníes y los intentos de negociación por parte del presidente Donald Trump, el régimen iraní se mostró por primera vez abierto al diálogo desde el comienzo de la guerra tras establecer en un primer momento que se trataban de acuerdos unilaterales. Sin embargo, los ataques entre Irán e Israel continúan.

El nuevo video propagandístico del régimen iraní En versión Lego, Explosive Media publicó un nuevo video propagandístico en el que Irán se muestra como "el vengador" de varias comunidades, entre ellas a los esclavos traídos de África a los Estados Unidos, japoneses provenientes de Hiroshima, niñas en la Isla de Epstein y de la escuela en Minab de Irán donde murieron más de 100 niñas.

Video De Irán Una Venganza Para Todos X: @ExplosiveMediaa Con cohetes que ponían inscripciones tales como "por las personas de Hiroshima y Nagasaki", "por las víctimas del vuelo iraní 655" "en memoria de las familias de Afganistán" y "por las víctimas de prisiones estadounidenses en Irak", las imágenes muestran bombardeos y ataques a diferentes íconos de los Estados Unidos.

La Estatua de la Libertad, las instalaciones de la ONU, la Casa Blanca en llamas, la destrucción del Monumento a Washington, el hundimiento del Titanic, el legendario cartel de Hollywood y portaaviones como el Gerald R. Ford son algunos de los símbolos a los que apunta el régimen en su campaña.