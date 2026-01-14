Una nueva investigación cambia lo que se conoce sobre el reino de Alejandro Magno

Durante más de cien años, la historia aceptada sostuvo que el reino de Alejandro Magno y de su padre, Filipo II, se había formado a mediados del siglo VII a.C. Esa cronología, repetida en manuales y estudios especializados, ubicaba el nacimiento del poder macedonio mucho antes de la evidencia material disponible.

El estudio, publicado en la revista académica Karanos, combina una revisión crítica de fuentes textuales antiguas con el análisis arqueológico de enterramientos en la Baja Macedonia . A partir de este enfoque interdisciplinario, los investigadores concluyen que el surgimiento de la dinastía argéada —a la que perteneció Alejandro Magno — debe situarse alrededor del año 575 a.C., casi 75 años después de lo que indicaba la cronología tradicional.

La datación clásica se apoyaba en listas de reyes macedonios conservadas por autores muy posteriores, como Eusebio de Cesarea, quien recopiló nombres y duraciones de reinados varios siglos después de los hechos. Al calcular hacia atrás desde la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C., esas listas colocaban el inicio del linaje en una época para la cual no existen pruebas firmes. El nuevo trabajo señala que, incluso descartando a los primeros gobernantes considerados legendarios, las fechas resultantes siguen siendo insostenibles.

El análisis comparativo de los reinados también fue clave. Según los investigadores, los primeros reyes macedonios habrían gobernado durante períodos inusualmente largos si se aceptara la cronología tradicional, algo que contrasta con los reinados mucho más breves de épocas históricas mejor documentadas. Al aplicar duraciones más realistas, el origen del reino se desplaza de manera consistente hacia comienzos del siglo VI a.C .

alejandro magno Restos arqueológicos en Macedonia aportan nuevas evidencias sobre el surgimiento del poder que dio origen al reino de Alejandro Magno. Shutterstock

Qué dice esta investigación

Las conclusiones históricas encuentran respaldo en la evidencia arqueológica. Los registros funerarios de la Baja Macedonia no muestran signos de un reino organizado durante el siglo VII a.C., sino una continuidad con tradiciones de la Edad del Hierro y escasa diferenciación social. Recién hacia el 570 a.C. se observa un cambio abrupto y simultáneo en toda la región: tumbas más ricas, uso extendido de oro y objetos importados, y señales claras de estatus social heredado, incluso en enterramientos infantiles.

Los hallazgos más suntuosos se concentran en sitios estratégicos como Vergina, la antigua Aigai, donde las sepulturas de élites masculinas y femeninas aparecen claramente diferenciadas. Para los arqueólogos, esta transformación refleja el surgimiento de una nueva élite política y la consolidación del poder regional. En ese contexto, el primer reino macedonio no habría sido aún un Estado plenamente desarrollado, sino una jefatura compleja basada en linajes, prestigio y control de recursos.

A partir de la combinación entre crítica textual y datos materiales, el estudio sitúa de manera firme el origen de la dinastía de Alejandro Magno en la mitad del siglo VI a.C. Este replanteo obliga a revisar cómo y cuándo se formaron las primeras estructuras de poder en el norte de Grecia y redefine los comienzos históricos de uno de los reinos más influyentes de la Antigüedad.