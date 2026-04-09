Un país de Europa sufre una oleada de profanaciones de tumbas: el motivo

Un informe indica que hay una profusión de casos de tumbas profanadas en Austria. El objetivo según las autoridades es robar dientes de oro.

Varias decenas de tumbas han sido profanadas en Austria, el robo sería el motor. Foto Efe

La Policía de Austria está investigando una serie de profanaciones de tumbas desde hace un año en la región de Baja Austria que cree pueden tener que ver con el robo de dientes de oro, según informó este jueves en un comunicado este país de Europa.

La Policía de esa región austríaca señala que desconocidos han abierto tumbas y criptas en varios cementerios y que en los cadáveres ahí enterrados se han constatado fracturas en las mandíbulas y ausencia de dientes que apuntan a una posible extracción de dientes de oro.

La investigación no ha podido aún verificar que se hayan producido robos, ya que los familiares no han podido constatar si los fallecidos fueron enterrados con dientes de oro u otras pertenencias de valor.

Buscan a los profanadores de tumbas La Policía sí confirma que las tumbas profanadas no pertenecen a ninguna etnia, grupo o comunidad en particular, y cree que los hechos tuvieron lugar durante la noche.

Policía Austria efe La Policía de Austria busca a los profanadores de tumbas. Foto Efe La Policía ya encontró en otoño de 2024 unas 40 tumbas abiertas en diversos cementerios de Viena, aunque no se ha confirmado su vinculación con el caso actual en Europa.