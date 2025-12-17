Un medio británico pone la lupa sobre los F16 argentinos y vuelve a hablar de riesgo en Malvinas

La discusión se activó en Londres por una nota de GB News que describe a la Argentina como un país que vuelve a invertir en capacidades militares y coloca el eje en los 24 F16 adquiridos a Dinamarca. El artículo interpreta esa modernización como un factor que podría alterar el balance en el Atlántico Sur.

Además, lo vincula, de manera directa, con la disputa por Malvinas. La publicación aparece, además, cuando ya hubo una ceremonia de recepción por los primeros aparatos llegados al país en diciembre.

La alarma mediática y el foco en la defensa británica GB News sostiene que hoy la cobertura naval alrededor de las islas se apoya, en gran medida, en el patrullero HMS Forth. También menciona una dotación limitada de aviones de combate en la base de Mount Pleasant. En ese punto hay un matiz importante: el medio habla de tres Typhoon, pero información oficial de la RAF indica que allí opera el 1435 Flight con cuatro Typhoon, además de otras aeronaves de apoyo. Aun con esa diferencia, la idea central del planteo es política: si la Argentina suma aviones, la discusión pública británica vuelve a preguntar si el despliegue actual es suficiente.

Por qué los F16 entran en el centro del debate Para la prensa británica, el cambio no se explica solo por el modelo del avión, sino por el salto que implica recuperar una aviación supersónica con unidades que ya empiezan a arribar. FlightGlobal informó la entrega inicial de seis F-16, y la noticia también fue reflejada por agencias y por el propio gobierno estadounidense en el marco del apoyo a la operación. En la lectura de GB News, si se mira el número de aeronaves, la ecuación “se aprieta” para los Typhoon basados en el archipiélago. Otras voces británicas, en cambio, minimizan el riesgo inmediato y remarcan que no ven una amenaza militar concreta, aunque reconocen que el tema volvió a la agenda.

F16 Fuerza Aérea Argentina 1 Milei, el candado de componentes británicos y el ruido diplomático El artículo también se monta sobre un capítulo sensible: el control británico sobre exportaciones militares con piezas o tecnología del Reino Unido hacia la Argentina, vigente desde la posguerra. En los últimos días, Milei dijo que existe intención de destrabar esas restricciones. Londres respondió con una negación pública: el gobierno británico sostuvo que no hay conversaciones para levantar el esquema, y volvió a marcar que la soberanía no está en discusión. La tensión es doble, porque cruza defensa con política exterior y, al mismo tiempo, se mezcla con señales de acercamiento en otros terrenos.